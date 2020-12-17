Путин: Можно быть COVID-диссидентом, пока сам не заболел
Президент России Владимир Путин считает, что COVID-диссидентом можно быть, пока не заболел сам. Об этом российский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам большой ежегодной пресс-конференции.
«Разумеется, усталость нарастает. Но в общем люди понимают и видят, что происходит», — отметил президент.
Кроме того, по словам главы государства, центр имени Гамалеи, ранее создавший вакцину от COVID-19 «Спутник V», планирует создать ещё один препарат. Вакцина будет вводиться одним уколом и вырабатывать антитела за более короткое время.
Ранее Владимир Путин сообщил, что резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране нет, ситуация с распространением инфекции вышла «на полку».
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