ВОЗ: Показатели смертности пациентов с COVID-19 занижены

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что действительные данные по летальным исходам пациентов с COVID-19 выше, чем сообщается в официальной статистике. Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Интерфакс.

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По словам Райана, ничего нельзя посчитать идеально, поэтому «нынешние показатели, вероятно, ниже действительных».

Накануне сообщалось, что от COVID-19 умерло более 1 миллиона человек по всему миру. Таким данные аккумулирует сайт Worldometers, собирающий информацию ВОЗ и национальных эпидемиологических служб.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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