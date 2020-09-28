ВОЗ: Показатели смертности пациентов с COVID-19 занижены

По словам Райана, ничего нельзя посчитать идеально, поэтому «нынешние показатели, вероятно, ниже действительных».

Накануне сообщалось, что от COVID-19 умерло более 1 миллиона человек по всему миру. Таким данные аккумулирует сайт Worldometers, собирающий информацию ВОЗ и национальных эпидемиологических служб.

