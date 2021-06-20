Восстановление инфраструктуры Керчи после аномальных ливней завершат к вечеру 20 июня

Восстановительные работы инфраструктурных объектов Керчи, пострадавших из-за подтоплений после аномальных ливней, завершат до конца воскресенья, 20 июня. Об этом сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.


«Работы продолжаются самым активным образом. На контроле все мероприятия, которые позволят в ближайшее время, буквально к концу дня, завершить работы, связанные с полным обеспечением всех инфраструктурных объектов и в целом всей жизнедеятельности города Керчи», - цитирует Гоцанюка ТАСС.

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Он отметил, что к электроснабжению не подключены только дома, которым еще требуется просушка. Мотопомпы работают в подтопленных дворах и подвалах домов. Подвальные помещения также сразу дезинфицируют. Система водоснабжения функционирует в полном объеме. Специалисты водоканала и Роспотребнадзора проверяют качество воды дважды в день.

По словам Гоцанюка, власти проводят оценку ущерба от стихии, работает специальная комиссия. В Керчи составлено 167 актов, в Кировском районе -33, в Ленинском - 103.

Напомним, ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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