Восстановление инфраструктуры Керчи после аномальных ливней завершат к вечеру 20 июня
Восстановительные работы инфраструктурных объектов Керчи, пострадавших из-за подтоплений после аномальных ливней, завершат до конца воскресенья, 20 июня. Об этом сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
«Работы продолжаются самым активным образом. На контроле все мероприятия, которые позволят в ближайшее время, буквально к концу дня, завершить работы, связанные с полным обеспечением всех инфраструктурных объектов и в целом всей жизнедеятельности города Керчи», - цитирует Гоцанюка ТАСС.
Он отметил, что к электроснабжению не подключены только дома, которым еще требуется просушка. Мотопомпы работают в подтопленных дворах и подвалах домов. Подвальные помещения также сразу дезинфицируют. Система водоснабжения функционирует в полном объеме. Специалисты водоканала и Роспотребнадзора проверяют качество воды дважды в день.
По словам Гоцанюка, власти проводят оценку ущерба от стихии, работает специальная комиссия. В Керчи составлено 167 актов, в Кировском районе -33, в Ленинском - 103.
Напомним, ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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