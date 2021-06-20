Аксенов прокомментировал реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию политиков Украины на подтопление ряда регионов полуострова.

В Крыму эвакуируют людей из подтопленных домов

«Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство», - заявил Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.

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ФОТО: vk.com/Сергей Аксенов
ТЕГИ:УкраинаСергей АксеновКрым
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