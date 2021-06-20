Аксенов прокомментировал реакцию украинских политиков на подтопление ряда регионов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессильным злорадством реакцию политиков Украины на подтопление ряда регионов полуострова.
«Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство», - заявил Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Ранее украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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