Аксёнов пообещал возобновить водоснабжение Ялты к вечеру субботы
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к вечеру субботы в затопленной дождями Ялте к вечеру субботы восстановят водоснабжение, нарушенное из-за стихийного бедствия.
Об этом Асёнов написал на своей странице в сети «В Контакте».
«На данный момент подача воды не восстановлена, осуществляется подвоз с помощью водовозок. По прогнозам, уже к сегодняшнему вечеру водоснабжение в Ялте будет восстановлено», - заявил глава Крыма.
Он находится в поездке по Ялте.
Советник главы республики Олег Крючков также сообщил о планах по устранению коммунальной проблемы.
«В 11:00 начнем заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру», - написал Крючков в информационной группе СМИ Крыма в Telegram.
Ранее стало известно, что в результате подтоплений в Ялте есть один погибший и еще один человек числится пропавшим, еще 18 пострадали, сообщает RT.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 906 / сут.
Умерли
129 тыс.+466 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 684 / сут.
- Аксёнов пообещал возобновить водоснабжение Ялты к вечеру субботы
- Число погибших в авиакатастрофе на Кузбассе выросло до девяти
- Задержан подозреваемый в убийстве американской студентки в Нижегородской области
- Американские ученые назвали условия для завершения пандемии COVID-19
- Глава центра Гамалеи назвал преимущества ревакцинации «Спутником Лайт»
- Семь человек пострадали в аварии с автобусом в Краснодарском крае
- Иммунолог оценил вероятность летального исхода от COVID-19 для непривитых
- Аналитики выяснили желаемый размер зарплаты и измерили уровень счастья россиян
- Стала известна причина крушения самолета в Кузбассе
- В России выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru