Аксёнов пообещал возобновить водоснабжение Ялты к вечеру субботы

Об этом Асёнов написал на своей странице в сети «В Контакте».

«На данный момент подача воды не восстановлена, осуществляется подвоз с помощью водовозок. По прогнозам, уже к сегодняшнему вечеру водоснабжение в Ялте будет восстановлено», - заявил глава Крыма.

Он находится в поездке по Ялте.

Советник главы республики Олег Крючков также сообщил о планах по устранению коммунальной проблемы.

«В 11:00 начнем заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру», - написал Крючков в информационной группе СМИ Крыма в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате подтоплений в Ялте есть один погибший и еще один человек числится пропавшим, еще 18 пострадали, сообщает RT.

Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.