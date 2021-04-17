Восемь человек умерли во Франции после прививки препаратом AstraZeneca
Восемь жителей Франции скончались из-за тромбоза после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
По данным ведомства, в период со 2 по 8 апреля медики выявили девять новых случаев тромбозов, атипичных по своей локализации, а также два случая изолированных распространенных внутрисосудистых свертываний.
Согласно данным ANSM, по состоянию на 8 апреля во Франции было сделано более 2,72 млн прививок вакциной от AstraZeneca. С начала прививочной кампании в стране зафиксировали 23 случая тромбозов, восемь из них завершились летальным исходом.
Ранее Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) сообщило о шести смертях в результате тромбоза после получения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.
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