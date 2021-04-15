Шесть человек в Италии скончались от тромбоза после прививки AstraZeneca

Шесть человек умерли в Италии в результате тромбоза после получения вакцины от коронавируса Vaxzevria шведско-британской компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

В сообщении говорится, что случаям, связанным с низким уровнем тромбоцитов в крови, уделяется особое внимание. Всего, за период до 22 марта 2021 года, зафиксировано 62 подобных инцидента, шесть из которых привели к смерти пациентов.

Ранее в Дании полностью отказались от применения вакцины компании AstraZeneca, сообщает «Свободная пресса». Кроме этого, в стране перестали использовать и препарат американской компании Johnson & Johnson.