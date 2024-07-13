Восемь человек ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

В результате атаки со стороны ВСУ по Шебекино пострадали восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал населенный пункт под Белгородом во время визита губернатора

По его словам, всех пострадавших госпитализировали в медучреждение. У одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. Еще одного мужчину с раной предплечья сейчас везут в городскую больницу.

Еще троим пострадавшим медики оказали медпомощь и направили проходить амбулаторное лечение. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени, она отказалась от госпитализации.

Ранее украинские дроны атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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