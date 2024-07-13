Восемь человек ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекино
В результате атаки со стороны ВСУ по Шебекино пострадали восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, всех пострадавших госпитализировали в медучреждение. У одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. Еще одного мужчину с раной предплечья сейчас везут в городскую больницу.
Еще троим пострадавшим медики оказали медпомощь и направили проходить амбулаторное лечение. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени, она отказалась от госпитализации.
Ранее украинские дроны атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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