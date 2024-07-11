В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали шесть человек

Так, в районе села Березовка дрон атаковал легковой автомобиль, ранения получили водитель и пассажир, которые были госпитализированы.

Также в больницу были доставлены двое мужчин, которые пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на автодороге «Байцуры — Грузское».

«В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», - добавил губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ) делается всё необходимое, но требуется время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

