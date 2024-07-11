В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали шесть человек
Украинские дроны атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, по словам которого пострадали шесть человек.
Так, в районе села Березовка дрон атаковал легковой автомобиль, ранения получили водитель и пассажир, которые были госпитализированы.
Также в больницу были доставлены двое мужчин, которые пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на автодороге «Байцуры — Грузское».
«В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», - добавил губернатор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ) делается всё необходимое, но требуется время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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