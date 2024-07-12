Дрон ВСУ атаковал населенный пункт под Белгородом во время визита губернатора

Украинские войска нанесли удар по населенному пункту в Белгородской области во время визита главы региона Вячеслава Гладкова. Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.

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Гладков не уточнил название населенного пункта, поскольку, со слов местных жителей, частота обстрелов после приезда губернатора увеличивается.

По словам руководителя региона, в жилой дом попал беспилотник. Возникший пожар при помощи огнетушителей потушили две местные жительницы.

Ранее украинские дроны атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ Белгородской области.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУГубернаторБелгородская областьБеспилотники

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