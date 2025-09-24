ПВО за ночь уничтожила 70 украинских дронов
Дежурные средства ПВО ликвидировали 70 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск... уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Дроны сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также на Крымом. Кроме того, БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что несколько дронов ВСУ ликвидировали в Таганроге Ростовской области. Из-за атаки в городе повреждено остекление окон и балконов, пишет Ura.ru.
