Восемь человек пострадали в Белгородской области из-за атаки беспилотника

По его словам, в результате атаки были ранены водитель и пассажиры: мужчина и семь женщин.

«По оценке врачей, одна женщина в тяжёлом состоянии, остальные — в средней степени тяжести», - написал он, добавив, что всем пострадавшим медики оказывают помощь.

Ранее Гладков заявил, что во время проведения выборов в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с членами участковой избирательной комиссии (УИК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».