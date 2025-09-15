Восемь человек пострадали в Белгородской области из-за атаки беспилотника
Украинский дрон служебную ГАЗель в селе Зозули Борисовского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки были ранены водитель и пассажиры: мужчина и семь женщин.
«По оценке врачей, одна женщина в тяжёлом состоянии, остальные — в средней степени тяжести», - написал он, добавив, что всем пострадавшим медики оказывают помощь.
Ранее Гладков заявил, что во время проведения выборов в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с членами участковой избирательной комиссии (УИК), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
