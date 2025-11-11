Госдума приняла закон об отработке после обучения для студентов-медиков

Депутаты Госдумы приняли закон об обязательной отработке после обучения для студентов-медиков. Об этом сообщает RT.

Депутат Куринный: Отработка и штрафы отпугнут талантливых студентов-медиков

Отмечается, что отработка будет проходить в организациях, с которыми заключён договор о целевом обучении. Срок будет определяться Минздравом РФ, однако он не может превышать три года.

Согласно документу, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% будут бюджетными. При этом обучение в ординатуре будет на 100% целевым.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что закон об обязательной отработке после обучения для студентов-медиков - это вынужденная мера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
