Госдума приняла закон об отработке после обучения для студентов-медиков

Отмечается, что отработка будет проходить в организациях, с которыми заключён договор о целевом обучении. Срок будет определяться Минздравом РФ, однако он не может превышать три года.

Согласно документу, 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% будут бюджетными. При этом обучение в ординатуре будет на 100% целевым.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что закон об обязательной отработке после обучения для студентов-медиков - это вынужденная мера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

