Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

В результате атаки ВСУ пострадали два человека. Как уточнил Гладков, мужчину и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу для дальнейшего обследования.

По словам губернатора региона, уже идет поквартирный обход, замеры окон и закрытие пленкой.

Ранее Гладков заявил, чтов поселке Борисовка в результате взрыва беспилотника смертельные ранения получил 19-летний молодой человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

