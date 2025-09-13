Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки ВСУ пострадали два человека. Как уточнил Гладков, мужчину и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу для дальнейшего обследования.
По словам губернатора региона, уже идет поквартирный обход, замеры окон и закрытие пленкой.
Ранее Гладков заявил, чтов поселке Борисовка в результате взрыва беспилотника смертельные ранения получил 19-летний молодой человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
