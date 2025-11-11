Актриса Гришаева заявила, что театр «взлетел» с приходом ИИ в кино

Театр выигрывает от прихода искусственного интеллекта в кино и другие виды искусства, заявила заслуженная артистка России Нонна Гришаева в пресс-центре НСН

«К искусственному интеллекту я отношусь умеренно. Там, где это необходимо, хорошо. А в таких вещах, как спектакль или концерт, это лишнее. Мы любим театр за живой обмен энергией, с искусственным интеллектом это не произойдет, потому что он мертвый. Он не может энергию передать. Я еще давно говорила, что театр взлетит, когда искусственный интеллект окончательно придет. Люди будут идти, чтобы увидеть живого человека. Так и происходит, люди сегодня идут в театры», - рассказала она.

В юбилейном концерте, посвященному Людмиле Гурченко, не будут использоваться современные технологии для ее «оживления», заявил главный режиссер московского театра Роста, постановщик спектакля театра Вахтангова «Люся. Признание в любви», посвящённого Людмиле Гурченко, Александр Нестеров в пресс-центре НСН.

