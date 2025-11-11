В России женщинам не могут отказать в проведении аборта, но делать такую операцию в частной клинике небезопасно, возможен летальный исход из-за осложнений, заявил НСН президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН Владимир Серов.

Частные клиники 14 регионов РФ добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, всего таких медучреждений уже 752, рассказал ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Это Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ. Серов уверен, что в каждом случае надо разбираться.