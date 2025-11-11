Гинеколог Серов: Делать аборты безопасно только в государственных клиниках
У женщины может быть индивидуальная реакция на любой препарат, с потерей сознания, с аллергической реакцией, а в частных клиниках нет настоящей реанимации, заявил НСН Владимир Серов.
В России женщинам не могут отказать в проведении аборта, но делать такую операцию в частной клинике небезопасно, возможен летальный исход из-за осложнений, заявил НСН президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН Владимир Серов.
Частные клиники 14 регионов РФ добровольно отказались от лицензии на проведение абортов, всего таких медучреждений уже 752, рассказал ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Это Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ. Серов уверен, что в каждом случае надо разбираться.
«Не могу сказать, добровольно ли частные клиники отказываются от этой услуги. В каждом случае надо разбираться. Но другой вопрос в том, что по закону женщина имеет право сделать аборт. Если закон будет изменен, тогда да, а так они не имеют права отказать. Если частные клиники откажут, государственные сделают. Ничего принципиально не меняется. Частные клиники – небольшая потеря. Но при этом в частных клиниках больше соблюдается какая-то конфиденциальность. Если это делается в небольшом городе, все сразу становятся информированы», - отметил он.
При этом он призвал в любом случае делать выбор в пользу государственных клиник, там аборт делать безопаснее.
«В целом в частных клиниках я бы не рекомендовал делать аборт, это не самая трудная операция, но может быть индивидуальная реакция на любой препарат, с потерей сознания, с аллергической реакцией. А в частных клиниках нет настоящей реанимации. Там в лучшем случае есть анестезиолог. Эта операция требует серьезной гинекологической практики, вероятность осложнений велика. Женщина может умереть, если не будет специалиста, который сможет ей помочь. Аборт всегда близок к криминалу, лучше это делать под контролем, в государственном учреждении», - пояснил врач.
Серов также раскрыл, какие практики используются в других странах, где борются с абортами, но не запрещают их.
«В Голландии начинали борьбу с абортами тем, что открыли 16 специальных клиник. Это были небольшие учреждения, где занимались абортами. После каждого аборта поддерживался контакт с женщиной, занимались профилактикой будущих абортов женщины», - добавил собеседник НСН.
Ранее о намерении запретить аборты в частных клиниках заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В этом регионе прерывание беременности будет разрешено исключительно по медицинским показаниям и только в государственных медицинских учреждениях, передает «Радиоточка НСН».
