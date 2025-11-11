Гришаева анонсировала новые форматы спектакля про Людмилу Гурченко

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева в пресс-центре НСН заявила, что спектакль «Люся. Признание в любви» покажут по телевидению, чтобы каждый желающий смог увидеть его.

«На телеканале «Культура» 15 ноября будет показан спектакль «Люся. Признание в любви» (Гришаева сыграла в нем Людмилу Гурченко, прим. НСН). На него очень трудно достать билеты, теперь все желающие смогут его посмотреть. Мы каждый раз получаем невероятный обмен энергией, зал встает! Это фантастика. Слава Богу, что в других городах люди в нашей стране смогут увидеть этот спектакль, потому что не все могут приехать в Москву. А мы с театром Вахтангова тоже не во все города можем приехать. В дальнейшем, возможно, будет прокат и в кино», - рассказала она.

На Новой сцене театра им. Вахтангова в марте 2020 года состоялась премьера спектакля «Люся. Признание в любви», посвящённого Людмиле Гурченко. Роль великой актрисы исполнила Нонна Гришаева. Режиссёром постановки выступил Александр Нестеров. В её основе книги Гурченко «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп!». Инсценировку написала сама Гришаева вместе c Аллой Зохиной.

