Восемь человек погибли, трое пострадали при столкновении автомобиля и поезда в Таиланде
Восемь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в провинции Канчанабури на западе Таиланда, сообщила газета The Bangkok Post.
По данным правоохранителей, водитель пикапа Isuzu, в кузове которого находились люди, выехал на железнодорожный переезд, чтобы успеть пересечь железную дорогу до проезда поезда.
Издание отмечает, что один из выживших пассажиров успел выпрыгнуть из пикапа до столкновения с поездом.
Ранее три человека погибли в автоаварии в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru