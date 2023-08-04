Восемь человек погибли, трое пострадали при столкновении автомобиля и поезда в Таиланде

По данным правоохранителей, водитель пикапа Isuzu, в кузове которого находились люди, выехал на железнодорожный переезд, чтобы успеть пересечь железную дорогу до проезда поезда.

Издание отмечает, что один из выживших пассажиров успел выпрыгнуть из пикапа до столкновения с поездом.

Ранее три человека погибли в автоаварии в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».