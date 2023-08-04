Восемь человек погибли, трое пострадали при столкновении автомобиля и поезда в Таиланде

Восемь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в провинции Канчанабури на западе Таиланда, сообщила газета The Bangkok Post.

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По данным правоохранителей, водитель пикапа Isuzu, в кузове которого находились люди, выехал на железнодорожный переезд, чтобы успеть пересечь железную дорогу до проезда поезда.

Издание отмечает, что один из выживших пассажиров успел выпрыгнуть из пикапа до столкновения с поездом.

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ФОТО: Соцсети
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