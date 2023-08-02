Три человека погибли в автоаварии в Подмосковье

В Подмосковье три человека погибли в автоаварии, сообщает телеканал «360».

На Урале в ДТП с уснувшим водителем погибли три человека

На участке автодороги Р-22 «Каспий» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и съехал в кювет. После этого машина наехала на водоотливное сооружение.

В результате погибли водитель и два пассажира. Еще один пострадавший госпитализирован.

Ранее в Краснодарском крае произошла массовая автоавария, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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