Три человека погибли в автоаварии в Подмосковье
2 августа 202302:36
В Подмосковье три человека погибли в автоаварии, сообщает телеканал «360».
На участке автодороги Р-22 «Каспий» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и съехал в кювет. После этого машина наехала на водоотливное сооружение.
В результате погибли водитель и два пассажира. Еще один пострадавший госпитализирован.
Ранее в Краснодарском крае произошла массовая автоавария, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru