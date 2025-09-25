В каких странах не примут доллары старого образца

В Турции и ОАЭ старые доллары обычно принимаются без проблем, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«В Таиланде старые купюры принимаются, но не везде. Из десяти пунктов приема принимает один. Поэтому не надо брать в Таиланд старые доллары. В ОАЭ принимают купюры 2006 года без всяких разговоров. В Турции тоже все зависит от ситуации, из десяти пунктов девять принимают. Самая острая проблема в Таиланде. Альтернатива – евро. Если вам отказывают обменять, не надо паниковать, можно искать другие пункты обмена», - отметил он.

Россияне сегодня могут полететь только в пять европейских стран, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

