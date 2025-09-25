В каких странах не примут доллары старого образца
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что старые купюры практически не принимают в Таиланде.
В Турции и ОАЭ старые доллары обычно принимаются без проблем, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
«В Таиланде старые купюры принимаются, но не везде. Из десяти пунктов приема принимает один. Поэтому не надо брать в Таиланд старые доллары. В ОАЭ принимают купюры 2006 года без всяких разговоров. В Турции тоже все зависит от ситуации, из десяти пунктов девять принимают. Самая острая проблема в Таиланде. Альтернатива – евро. Если вам отказывают обменять, не надо паниковать, можно искать другие пункты обмена», - отметил он.
Россияне сегодня могут полететь только в пять европейских стран, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся
- БДТ снял с репертуара спектакль с Басилашвили и Фрейндлих «Лето одного года»
- Обсуждают 15 лет: В отрасли призвали не ждать единой визы стран Персидского залива
- Эльбрус, киты и джунгли: Почему в России растет спрос на «опасный» туризм
- Мантуров: Гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме
- «Миллиарды литров»: Какой напиток заменил россиянам коньяк и водку
- В каких странах не примут доллары старого образца
- Россиянам рассказали, как сэкономить на перелете в Европу
- Госдума ужесточила законодательство об иноагентах
- «Моцарт физики»: Кирилл Кяро о роли Гейзенберга в сериале «Берлинская жара»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru