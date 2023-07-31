La Nueva Espana: Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Испании

Более 40 человек пострадали из-за аварии с участием автобуса в автономном сообществе Астурия на севере Испании, сообщила газета La Nueva Espana.

На Урале в ДТП с уснувшим водителем погибли три человека

По данным издания, пятерых пострадавших госпитализировали.

Автобус перевернулся после падения со склона. Причины ДТП пока не ясны.

Ранее в Ставропольском крае произошло столкновение легкового автомобиля и электрички, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Reuters
ТЕГИ:ДТППострадавшиеИспания

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