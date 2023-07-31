La Nueva Espana: Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на севере Испании
31 июля 202320:46
Более 40 человек пострадали из-за аварии с участием автобуса в автономном сообществе Астурия на севере Испании, сообщила газета La Nueva Espana.
По данным издания, пятерых пострадавших госпитализировали.
Автобус перевернулся после падения со склона. Причины ДТП пока не ясны.
Ранее в Ставропольском крае произошло столкновение легкового автомобиля и электрички, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru