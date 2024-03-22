Володин потребовал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уничтожить устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он добавил, что сейчас первостепенная задача — оказать помощь пострадавшим.