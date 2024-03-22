Володин потребовал уничтожить устроивших теракт в «Крокус Сити Холле»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уничтожить устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
При этом он добавил, что сейчас первостепенная задача — оказать помощь пострадавшим.
«Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". (...) Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим (...) Правоохранительные органы выполняют свою работу», — заявил спикер нижней палаты парламента.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вся мировая общественность должна выступить с осуждением совершенного в «Крокус Сити Холле» преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru