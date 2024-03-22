Горящая кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в партер концертного зала ворвалось как минимум трое человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего начался пожар.

По данным Telegram-канала Baza, более 100 человек оказались заблокированы в здании из-за пожара. Огнеборцы не могут приступить к тушению и спасению, так как они ожидают спецназ.

Ранее очевидцы сообщили о большом числе погибших — не менее 15 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

Сегодня в "Крокусе" в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время.

