Горящая кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться
Очевидцы сообщают, что горящая кровля подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» начала рушиться.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что в партер концертного зала ворвалось как минимум трое человек в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, из-за чего начался пожар.
По данным Telegram-канала Baza, более 100 человек оказались заблокированы в здании из-за пожара. Огнеборцы не могут приступить к тушению и спасению, так как они ожидают спецназ.
Ранее очевидцы сообщили о большом числе погибших — не менее 15 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
Сегодня в "Крокусе" в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru