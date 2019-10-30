Военный психолог о бойне в воинской части: Призывают неподготовленных
Военный психолог Алексей Захаров в эфире НСН рассказал, что могло привести к трагедии в воинской части в Забайкалье.
Комиссия Минобороны пришла к выводу, что к расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику Рамилю Шамсутдинову в воинской части физическое насилие не применялось. При этом особо отмечено, что у Шамсутдинова был некий «межличностный конфликт» с одним из офицеров. Таким образом, комиссия оборонного ведомства опровергла информацию о том, что Шамсутдинов взялся за оружие из-за царившей в части дедовщины и неуставных отношений.
В эфире НСН военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров заявил, что на подобное поведение военнослужащего могли повлиять множество факторов.
«У человека могут быть разные вещи, связанные с дестабилизацией его состояния. Поэтому здесь трудно говорить. Все может быть. Это надо проводить психолого-психиатрическое исследование. Этим должны заниматься специалисты. Могли быть ситуации, которые накаляли обстановку в системе взаимоотношений [солдата] с товарищами, какой-то личный разлад мог подтолкнуть его к таким действиям. Таких людей достаточно трудно выявить. Человек может сломаться мгновенно. А до этого, за день и даже за час, он может демонстрировать свою адекватность», - отметил он.
По словам специалиста, сегодня призывники идут в армию морально неподготовленными к службе, что может способствовать стрессу, невзирая на существенно улучшившиеся условия прохождения срочной службы.
«Нельзя сказать, что у призывников сегодня более стабильное состояние, потому что ситуация в социуме, из которого они приходят, изменилась. Если раньше человек шел служить с готовностью, потому что это воспитывалось, то теперь они не готовы. Условия службы стали лучше, а вот готовности психологической не воспитывают ни школа, ни семья. Плюс появилось достаточно число информационных факторов, которые воздействуют на человека и никак его не мотивируют к службе. А службе – это не простое дело. Она связана с оружием, с правильным пониманием жизни и смерти человека, о ценности жизни человека. А понимания ценности этих вещей сейчас тоже никто не воспитывает», - подытожил он.
ЧП в воинской части в Забайкалье произошло 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула начал стрелять из автомата в своих сослуживцев. В результате восемь человек погибли, двое получили ранения. В настоящее время Шамсутдинов находится под арестом. После ареста отец Шамсутдинова заявил, что в части процветала дедовщина.
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