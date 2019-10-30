Военный психолог о бойне в воинской части: Призывают неподготовленных

Комиссия Минобороны пришла к выводу, что к расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику Рамилю Шамсутдинову в воинской части физическое насилие не применялось. При этом особо отмечено, что у Шамсутдинова был некий «межличностный конфликт» с одним из офицеров. Таким образом, комиссия оборонного ведомства опровергла информацию о том, что Шамсутдинов взялся за оружие из-за царившей в части дедовщины и неуставных отношений.

В эфире НСН военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров заявил, что на подобное поведение военнослужащего могли повлиять множество факторов.

«У человека могут быть разные вещи, связанные с дестабилизацией его состояния. Поэтому здесь трудно говорить. Все может быть. Это надо проводить психолого-психиатрическое исследование. Этим должны заниматься специалисты. Могли быть ситуации, которые накаляли обстановку в системе взаимоотношений [солдата] с товарищами, какой-то личный разлад мог подтолкнуть его к таким действиям. Таких людей достаточно трудно выявить. Человек может сломаться мгновенно. А до этого, за день и даже за час, он может демонстрировать свою адекватность», - отметил он.