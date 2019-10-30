Названа причина расстрела солдат в Забайкалье
Комиссия Минобороны пришла к выводу, что физического насилия к солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял сослуживцев в Забайкалье, в войсковой части не применялось. При этом отмечается, что у Шамсутдинова был «межличностный конфликт» с одним из находившихся в составе караула офицеров, а также психологическая перегрузка, пишет Ura.ru.
«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — цитирует РБК источник в оборонном ведомстве.
По словам источника, офицеры в воинской части 54160 в поселке Горный не смогли наладить должным образом работу с личным составом, например, там не происходил подбор военнослужащих для несения дежурств и караулов. Собеседник издания подчеркнул, что руководство воинской части, где произошло ЧП, будет привлечено к ответственности «вплоть до увольнения».
Происшествие в воинской части в Забайкалье произошло 25 октября. Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по своим сослуживцам. В результате восемь человек погибли, двое получили ранения. В настоящее время Шамсутдинов находится под арестом. После ареста, отец срочника заявил, что в части процветала дедовщина, пишет Газета.ру.
Ранее в эфире НСН полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что среди военнослужащих практически невозможно заранее выявить тех, кто готов обратить оружие против сослуживцев. «Изменить это практически невозможно. Вы имеете дело с человеком, которого из домашней обстановки переместили в среду молодых самцов – таких же, как и он сам. Представляете себе этот обезьянник, грубо говоря? Кому-то захочется стать царем горы, скорее всего, это всегда происходит, потому что такой микросоциум. В разных формах, иногда в жестких, иногда в мягких», - сказал он.
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