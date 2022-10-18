Военный летчик о катастрофе в Ейске: за время СВО парк самолетов износился

По словам собеседника НСН, сложно сказать, насколько самолет над Ейском был управляемым. В любом случае, по его мнению, пилоты должны были сделать все, чтобы увести неисправное воздушное судно подальше от жилых кварталов.

«Не знаю, самолет управляемый был или нет. В летном кодексе пилота есть правило – делай что хочешь, но чтобы летательный аппарат увести любыми способами в безопасное место, чтобы не повредить ни город, ни населенный пункт», - отметил Бакулин.

По мнению полковника ВС РФ, лётчика-испытателя, Героя Российской Федерации Анатолия Андронова, для определения виновных в катастрофе необходимо дождаться результатов расследования, так как в катастрофе затронуты судьбы многих людей.

«Это очень сложный вопрос. Пока хоть какие-то материалы не появятся – что гадать? Отказ техники – явление хоть и редкое, но бывает. Дело серьезное, затронуты судьбы людей. Он над домами летел, куда ему уходить было? Если бы они не катапультировались - ну, плюс два еще было бы. Надо ждать материалы (расследования – прим. НСН), потом будет что-то ясно», - сказал НСН Андронов.

По последним данным, при падении Су-34 на жилой девятиэтажный дом 17 октября в Ейске погибли 13 человек, еще 19 пострадали. Оба пилота катапультировались. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание двигателя самолета.

