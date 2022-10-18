Военный летчик о катастрофе в Ейске: за время СВО парк самолетов износился
Российская военная авиация активно задействована в спецоперации, её не всегда успевают ремонтировать, но пока нужно ждать результатов расследования, сказали эксперты в эфире НСН.
Технические проблемы с самолетом Су-34, упавшем в жилом массиве города Ейска, могли произойти из-за усиленной эксплуатации воздушного судна в рамках специальной военной операции (СВО) и пропущенных сроков регламентных и ремонтных работ. Такое мнение в разговоре с НСН высказал российский военный лётчик Геннадий Бакулин.
Во вторник Следственный комитет РФ сообщил, что основной версии падения самолета Су-34 в Ейске следствие рассматривает техническую неисправность. Исследуются бортовые самописцы, на аэродроме вылета изъяты образцы топлива, а также допрашиваются катапультировавшиеся летчики и персонал аэродрома.
«В последнее время много таких неприятных ситуаций – Су-24 сел в поле (9 октября упал в поле в Ростовской области, летчики спаслись – прим. НСН), Су-25 (21 июня потерпел крушение в июне в Ростовской области, пилот погиб, причиной крушения назвали техническую неисправность – прим. НСН). СВО продолжается уже больше полугода, и в первое время авиация очень интенсивно летала: днем и ночью, в субботу, воскресенье, в праздники. А ведь летательный аппарат, как и любой механизм, требует определенного времени. Прошли сроки регламентных, ремонтных работ. Не все можно сделать личным составом, который приписан части. Что-то можно сделать, а что-то надо на авиационно-ремонтный завод – чтобы что-то заменили, разобрали… прокладки, запчасти, это очень сложно. Сейчас авиация стала не так интенсивно работать, потому что надо восстановить технику. Ну а там, где продолжается - вот они неприятные случаи, отказы техники», - считает Бакулин.
По словам собеседника НСН, сложно сказать, насколько самолет над Ейском был управляемым. В любом случае, по его мнению, пилоты должны были сделать все, чтобы увести неисправное воздушное судно подальше от жилых кварталов.
«Не знаю, самолет управляемый был или нет. В летном кодексе пилота есть правило – делай что хочешь, но чтобы летательный аппарат увести любыми способами в безопасное место, чтобы не повредить ни город, ни населенный пункт», - отметил Бакулин.
По мнению полковника ВС РФ, лётчика-испытателя, Героя Российской Федерации Анатолия Андронова, для определения виновных в катастрофе необходимо дождаться результатов расследования, так как в катастрофе затронуты судьбы многих людей.
«Это очень сложный вопрос. Пока хоть какие-то материалы не появятся – что гадать? Отказ техники – явление хоть и редкое, но бывает. Дело серьезное, затронуты судьбы людей. Он над домами летел, куда ему уходить было? Если бы они не катапультировались - ну, плюс два еще было бы. Надо ждать материалы (расследования – прим. НСН), потом будет что-то ясно», - сказал НСН Андронов.
По последним данным, при падении Су-34 на жилой девятиэтажный дом 17 октября в Ейске погибли 13 человек, еще 19 пострадали. Оба пилота катапультировались. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание двигателя самолета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Полиция в ряде регионов перешла на усиленный режим несения службы
- Правительство изменило требование по числу сотрудников в компаниях, чьих сотрудников мобилизовали
- Песков: Решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется
- Зеленский: С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены
- Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи под Курском
- Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России
- Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры
- СМИ: Евросоюз не хочет ограничивать цены на российский газ
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции
- Космонавт Артемьев сбил пешехода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru