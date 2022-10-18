СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Техническая неисправность рассматривается в качестве основной версии крушения самолета Су-34 в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Дому в Ейске не грозит обрушение из-за падения Су-34

Накануне вечером в Ейске истребитель Су-34 упал в черте города, в результате возник пожар, охвативший несколько этажей жилого многоэтажного дома. Погибли 13 человек, в том числе трое детей, отмечает Ura.ru. Пилоты Су-34 катапультировались. Предполагалось, что причиной крушения самолета могло стать возгорание при взлете одного из двигателей.

«В качестве основной версии крушения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

На месте крушения работают военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики, специалисты Судебно-экспертного центра СК. Эксперты изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, документацию, бортовые самописцы Су-34. Катапультировавшихся летчиков допрашивают, пишет «Свободная пресса».

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ТЕГИ:Следственный КомитетКрушение СамолетаКраснодарский Край
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