СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске
Техническая неисправность рассматривается в качестве основной версии крушения самолета Су-34 в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Накануне вечером в Ейске истребитель Су-34 упал в черте города, в результате возник пожар, охвативший несколько этажей жилого многоэтажного дома. Погибли 13 человек, в том числе трое детей, отмечает Ura.ru. Пилоты Су-34 катапультировались. Предполагалось, что причиной крушения самолета могло стать возгорание при взлете одного из двигателей.
«В качестве основной версии крушения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении пресс-службы СК.
На месте крушения работают военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики, специалисты Судебно-экспертного центра СК. Эксперты изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, документацию, бортовые самописцы Су-34. Катапультировавшихся летчиков допрашивают, пишет «Свободная пресса».
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