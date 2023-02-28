Военный аналитик рассказал о параметрах упавшего под Коломной дрона

Это бензиновый ударно-разведывательный беспилотник UJ-22 Airborne, заявил эксперт. По его данным, аппарат разработали и произвели на территории Украины.

Беспилотник весит около 86 килограммов и может нести мины калибра 82 миллиметра, уточнил Дрозденко.

Он отметил, что украинская разработка оснащена функцией «камикадзе» и может находиться в воздухе около 8 часов.

Аппарат упал возле деревни Губастово. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не исключил, что целью атаки был объект инфраструктуры, передает НСН.

