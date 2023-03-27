Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранца, который подозревается в шпионаже в пользу России. Ему грозит десять лет лишения свободы, сообщает телевидение Польши.
Утверждается, что иностранец находился в стране с января. Спецслужбы подозревают его в сборе сведений о критически важной инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.
Мужчина был задержан 21 марта, сейчас суд отправил его под арест на три месяца, передает ТАСС. Пресс-секретарь прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк сообщила, что подозреваемый признался в шпионской деятельности и уже рассказал подробности.
Ранее в марте власти Польши объявили о задержании группы иностранцев по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Речь тогда шла о девяти гражданах других стран, сообщил министр внутренних дел республики Мариуш Каминьский, передает НСН.
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