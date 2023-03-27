Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранца, который подозревается в шпионаже в пользу России. Ему грозит десять лет лишения свободы, сообщает телевидение Польши.

Утверждается, что иностранец находился в стране с января. Спецслужбы подозревают его в сборе сведений о критически важной инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.