Военкор Татарский заявил о гибели блогера Рахова под Угледаром

Во время выполнения боевой задачи Рахов подорвался на мине, рассказал Татарский.

Рахов служил в батальоне ДНР «Восток». О солдатских буднях он рассказывал в своем телеграм-канале.

Также Рахов известен как рэп-исполнитель под псевдонимом «Арни». До этого он работал в пожарной охране Санкт-Петербурга.

Бои за Угледар сравнимы с Куликовым полем, заявил ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, артиллерия и техника работают со всех сторон, на некоторых направлениях российская армия продвигается вперед, передает НСН.

