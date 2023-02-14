Военкор Татарский заявил о гибели блогера Рахова под Угледаром
Блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил РИА Новости военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
Во время выполнения боевой задачи Рахов подорвался на мине, рассказал Татарский.
Рахов служил в батальоне ДНР «Восток». О солдатских буднях он рассказывал в своем телеграм-канале.
Также Рахов известен как рэп-исполнитель под псевдонимом «Арни». До этого он работал в пожарной охране Санкт-Петербурга.
Бои за Угледар сравнимы с Куликовым полем, заявил ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, артиллерия и техника работают со всех сторон, на некоторых направлениях российская армия продвигается вперед, передает НСН.
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