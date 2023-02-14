Военкор Татарский заявил о гибели блогера Рахова под Угледаром

Блогер Андрей Рахов погиб под Угледаром, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил РИА Новости военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Опубликованы кадры ликвидации американского наемника в Артемовске

Во время выполнения боевой задачи Рахов подорвался на мине, рассказал Татарский.

Рахов служил в батальоне ДНР «Восток». О солдатских буднях он рассказывал в своем телеграм-канале.

Также Рахов известен как рэп-исполнитель под псевдонимом «Арни». До этого он работал в пожарной охране Санкт-Петербурга.

Бои за Угледар сравнимы с Куликовым полем, заявил ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, артиллерия и техника работают со всех сторон, на некоторых направлениях российская армия продвигается вперед, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:РоссияУкраинаДонбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры