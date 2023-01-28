Комбат «Востока» сравнил бои за Угледар с Куликовым полем
Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сравнил бои за Угледар с Куликовым полем. Об этом военный написал в своем Telegram-канале.
Как отметил комбат, один из векторов наступления нацелен на дачный поселок близ Угледара. Российские силы не смогли окончательно выбить противника с этого участка. Кроме того, на некоторых территориях военные РФ продвигаются вперед, на других - уступают. По словам комбата, артиллерия и тяжелая техника работают с обеих сторон.
«Сейчас это предместье Угледара - и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — написал Ходаковский.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российская армия закрепилась на востоке и юго-востоке Угледара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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