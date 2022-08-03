Военкор RT Андрей Филатов был ранен в районе Авдеевки
Военный корреспондент канала RT Андрей Филатов получил ранение в районе Авдеевки. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram канала.
Инцидент произошёл в тот момент, когда Филатов работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР, сообщает RT.
По его словам, ранение осколочное, «осколок ничего не задел».
«Осколок лёг на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать... Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — пояснил Филатов.
Ранее руководитель представительства Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Луганской народной республике (ЛНР) Анна Еременко заявила, что представители фонда и журналисты попали под миномётный обстрел.
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