Под Северодонецком под обстрел попали представители ОНФ и журналисты

По её словам, инцидент произошёл под Северодонецком, когда бойцам народной милиции ЛНР передавали вещи, приобретенные в рамках проекта «Всё для победы».

«Во время непосредственной передачи груза начался миномётный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручён. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск», - добавила Еременко.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что группа её журналистов попала под обстрел в Лисичанске в Донбассе.

