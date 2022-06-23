Под Северодонецком под обстрел попали представители ОНФ и журналисты

Руководителя представительства Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Луганской народной республике (ЛНР) Анна Еременко заявила, что представители фонда и журналисты попали под миномётный обстрел, сообщает пресс-служба движения.

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По её словам, инцидент произошёл под Северодонецком, когда бойцам народной милиции ЛНР передавали вещи, приобретенные в рамках проекта «Всё для победы».

«Во время непосредственной передачи груза начался миномётный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручён. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск», - добавила Еременко.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что группа её журналистов попала под обстрел в Лисичанске в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыОбстрелДонбассЛНР
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