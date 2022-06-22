Сотрудники немецкой газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске

Германская газета Bild сообщила, что группа её журналистов попала под обстрел в Лисичанске в Донбассе.

Военный корреспондент «Известий» ранен под Мариуполем

По данным издания, автомобиль репортёра Пауля Ронцхаймера был обстрелян, когда он пытался выехать из города с ещё одним журналистам и фотографом. Предположительно огонь вёлся из миномета.

В Bild уточнили, что её сотрудники не пострадали, а у машины взрывной волной было выбито лобовое стекло.

Ранее на Украине погиб российский военный журналист, начальник группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, полковник Сергей Постнов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияЖурналистыЛНРОбстрел
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