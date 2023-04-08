Военкор рассказал о предотвращении теракта в Запорожской области
В Запорожской области предотвратили теракт, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок в субботу, 8 апреля.
Журналист рассказал, что взрывное устройство было самодельным. Его обнаружили под автомобилем сотрудника полиции, который бвл припаркован во дворе жилого дома.
«Учитывая недавнюю серию успешных терактов, организованных украинским бандподпольем, маленькая, но победа», – написал он.
Также военкор Котенок считает, что зачистка области от активной киевской агентуры на освобожденных территориях станет большой победой.
Ранее стало известно, что взрыв произошел в городе Новая Каховка Херсонской области, рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.
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