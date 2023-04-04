В Одессе прогремело несколько взрывов
В ночь на вторник в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.
В Одессе и области объявили воздушную тревогу. Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 1:23 по местному времени.
СМИ сообщили о нескольких взрывах в городе. Подробностей не поступало.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Воздушная тревога в Одессой области также звучала днем 3 апреля. Об угрозе с воздуха предупредили жителей Николаевской области.
В Москве 9 марта прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Причиной стал взлом серверов радиостанций и телеканалов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru