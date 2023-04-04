В Одессе прогремело несколько взрывов

В Одессе и области объявили воздушную тревогу. Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 1:23 по местному времени.

СМИ сообщили о нескольких взрывах в городе. Подробностей не поступало.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Воздушная тревога в Одессой области также звучала днем 3 апреля. Об угрозе с воздуха предупредили жителей Николаевской области.

В Москве 9 марта прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Причиной стал взлом серверов радиостанций и телеканалов, передает «Радиоточка НСН».

