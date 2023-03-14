Один человек пострадал при взрыве в Новой Каховке
14 марта 202311:56
Взрыв произошел в городе Новая Каховка Херсонской области, рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.
«Был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием», — рассказал чиновник.
По словам Леонтьева, при взрыве пострадал один человек, его госпитализировали, угрозы жизни нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru