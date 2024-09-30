Военкор «Известий» Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР, сообщает газета.

Военкор Поддубный дал первое интервью после выписки из НИИ Склифосовского

По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон.

В результате журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей, сейчас он находится в госпитале, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее военкор Александр Коц заявил НСН, что российская армия много раз безуспешно пыталась взять Угледар, однако сейчас изменила тактику, и это приносит позитивные плоды — если наступление будет успешным и впредь, у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться.

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ФОТО: ТАСС
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