Военкор Поддубный дал первое интервью после выписки из НИИ Склифосовского
Военный корреспондент Евгений Поддубный дал первый комментарий после выписки из больницы, где проходил лечение из-за ранения. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Журналиста выписали из московского НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 13 сентября.
По словам Поддубного, он плохо помнит, как его доставили в курскую больницу после ранения, но запомнил, что «стало там значительно легче». Журналист поблагодарил врачей, которые с душой и с профессионализмом отнеслись к раненым, доставленным в столичные больницы из Курской области.
«Увидел надписи на одежде Склифа и... подумал, что все будет хорошо. Неважно, через какое время, но в Склифе уж точно все будет хорошо. Не думал, что так быстро случится восстановление, а оно, конечно, случилось благодаря этим... специалистам с большой буквы», — поделился Поддубный, подчеркнув, что медики «творят чудеса».
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