Военкор Поддубный дал первое интервью после выписки из НИИ Склифосовского

Военный корреспондент Евгений Поддубный дал первый комментарий после выписки из больницы, где проходил лечение из-за ранения. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения

Журналиста выписали из московского НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 13 сентября.

По словам Поддубного, он плохо помнит, как его доставили в курскую больницу после ранения, но запомнил, что «стало там значительно легче». Журналист поблагодарил врачей, которые с душой и с профессионализмом отнеслись к раненым, доставленным в столичные больницы из Курской области.

«Увидел надписи на одежде Склифа и... подумал, что все будет хорошо. Неважно, через какое время, но в Склифе уж точно все будет хорошо. Не думал, что так быстро случится восстановление, а оно, конечно, случилось благодаря этим... специалистам с большой буквы», — поделился Поддубный, подчеркнув, что медики «творят чудеса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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