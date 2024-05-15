Водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона

В Белгородской области водитель и два пассажира получили ранения в результате атаки дрона украинской армии на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается медиками как средней степени тяжести: у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго - множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей.