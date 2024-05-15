Водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона

В Белгородской области водитель и два пассажира получили ранения в результате атаки дрона украинской армии на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается медиками как средней степени тяжести: у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго - множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей.

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У третьего пострадавшего множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица. Он был отправлен домой для продолжения лечения.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области.

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ФОТО: пресс-служба Швабе
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