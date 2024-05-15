Средства ПВО России сбили украинский дрон над Белгородской областью
15 мая 202412:11
Российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа.
Инцидент произошел около 11:20, добавили в Минобороны РФ.
Ранее российские системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru