Средства ПВО России сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО сбили два реактивных снаряда над Белгородской областью

В российском оборонном ведомстве отметили, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

Инцидент произошел около 11:20, добавили в Минобороны РФ.

Ранее российские системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаВСУПВО

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