Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
15 мая 202409:59
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 7:30.
Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и отправку рейсов, отмечает RT. Отмечается, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru