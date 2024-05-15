Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Татарстаном, сообщили в Минобороны России.

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По данным российского оборонного ведомства, инцидент произошел около 7:30.

Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и отправку рейсов, отмечает RT. Отмечается, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ТатарстанМинобороны РФУкраинаВСУПВО

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