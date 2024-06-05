Водитель грузовика пострадал при атаке дрона в Курской области

Один человек пострадал в селе Гордеевка Курской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Алесей Смирнов в своем телеграм-канале.

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Глава региона уточнил, что в среду, 5 июня, беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке, в результате чего получил ранение водитель транспортного средства.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что пять украинских беспилотников самолетного типа были нейтрализованы над тремя российскими регионами: Курской, Белгородской и Воронежской областями.


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ФОТО: пресс-служба Швабе
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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