Водитель грузовика пострадал при атаке дрона в Курской области
5 июня 202412:51
Один человек пострадал в селе Гордеевка Курской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Алесей Смирнов в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что в среду, 5 июня, беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке, в результате чего получил ранение водитель транспортного средства.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что пять украинских беспилотников самолетного типа были нейтрализованы над тремя российскими регионами: Курской, Белгородской и Воронежской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru