Над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять дронов ВСУ
5 июня 202407:47
Пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.
Ночью 5 июня военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области», — отметили в Минобороны.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над подлете к Воронежу был сбит украинский беспилотник, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru