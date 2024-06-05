Над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять дронов ВСУ

Пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА

Ночью 5 июня военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области», — отметили в Минобороны.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над подлете к Воронежу был сбит украинский беспилотник, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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