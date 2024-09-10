Во «Внуково» задержали более 30 рейсов на фоне отражения атаки БПЛА

Это произошло на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Отметены шесть рейсов. Среди прибывающих рейсов задержаны 13, отменены два.

В «Домодедово» среди рейсов на прилет задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же.

В «Жуковском» задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет.

В «Шереметьево» задержки на вылет и прилет единичные.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раменском погиб мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

