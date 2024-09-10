Во «Внуково» задержали более 30 рейсов на фоне отражения атаки БПЛА
Более 30 международных и внутренних авиарейсов задержаны в аэропорту «Внуково», сообщает РИА Новости.
Это произошло на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Отметены шесть рейсов. Среди прибывающих рейсов задержаны 13, отменены два.
В «Домодедово» среди рейсов на прилет задерживаются около 10 рейсов. На вылет - столько же.
В «Жуковском» задержаны как минимум три рейса на вылет и два на прилет.
В «Шереметьево» задержки на вылет и прилет единичные.
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раменском погиб мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru