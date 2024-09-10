При отражении атаки беспилотника в Раменском загорелась многоэтажка
10 сентября 202405:32
При отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме начался пожар, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
Возгорание произошло на уровне 11-12 этажей жилого дома. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Также устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский.
Кроме того, минувшей ночью ПВО нейтрализовала в Брянской области 59 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru