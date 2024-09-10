При отражении атаки беспилотника в Раменском загорелась многоэтажка

Возгорание произошло на уровне 11-12 этажей жилого дома. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Также устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский.

Кроме того, минувшей ночью ПВО нейтрализовала в Брянской области 59 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

