В результате атаки беспилотника в Раменском погиб ребенок
10 сентября 202405:35
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раменском погиб мальчик, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ему было девять лет. По его словам, во время атаки повреждены многоквартирные дома, на Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.
Беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, повреждена квартира на 9 этаже, есть один пострадавший.
Также устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru