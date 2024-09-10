В результате атаки беспилотника в Раменском погиб ребенок

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раменском погиб мальчик, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Ему было девять лет. По его словам, во время атаки повреждены многоквартирные дома, на Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

Беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, повреждена квартира на 9 этаже, есть один пострадавший.

Также устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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