В результате атаки беспилотника в Раменском погиб ребенок

Ему было девять лет. По его словам, во время атаки повреждены многоквартирные дома, на Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

Беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, повреждена квартира на 9 этаже, есть один пострадавший.

Также устраняются последствия падения обломков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

