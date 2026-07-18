Во Владимире БПЛА попал в квартиру
18 июля 202604:35
Юлия Савченко
Беспилотник попал в квартиру многоквартирного жилого дома во Владимире. Об этом написал глава Владимирской области Александр Авдеев на платформе «Макс».
«Возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы», - сообщил губернатор.
По его словам, открытое горение ликвидировали. Никто не пострадал.
Ранее в Тульской области в городе Щекино в результате атаки дронов ВСУ был поврежден многоквартирный дом.
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