Во Владимире БПЛА попал в квартиру

Беспилотник попал в квартиру многоквартирного жилого дома во Владимире. Об этом написал глава Владимирской области Александр Авдеев на платформе «Макс».

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«Возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы», - сообщил губернатор.

По его словам, открытое горение ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее в Тульской области в городе Щекино в результате атаки дронов ВСУ был поврежден многоквартирный дом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВладимирская Область

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