Два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива
Два нефтяных танкера попытались пройти по заминированному маршруту через Ормузский пролив и подорвались. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции.
Как отметили военные Ирана, США обманом заставили суда пройти по заминированному маршруту к югу от пролива. Танкеры подорвались и загорелись.
Военно-морской флот КСИР напомнил, что Ормуз остается закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, вызванной действиями американской стороны.
Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня заявил НСН, что продолжение горячей фазы конфликта Ирана и США было вопросом времени. По словам эксперта, было понятно, что подписанный сторонами меморандум не будет работать, а Вашингтон воспользовался формальными предлогами касательно судоходства в Ормузском проливе.
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