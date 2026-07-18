Налоговая заблокировала счета компании Басты

Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», один из учредителей которой - рэпер Баста (Василий Вакуленко). Об этом пишет РИА Новости.

Баста стал самым популярным артистом в России за последние десять лет

Музыкант владеет 50% «Газгольдер-рекорд», 40% принадлежат Евгению Антимонию, 10% - Денису Крючкову. Основной вид деятельности фирмы - «деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев».

По данным агентства, в начале июля были вынесены два решения о приостановлении операций по счетам организации. Ограничения связаны непредставлением компанией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока предоставления документа.

При этом сам Баста задолжал Федеральной службе по интеллектуальным правам 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам.

Ранее налоговая заблокировала банковские счета бизнесмена Валерия Руднева - мужа певицы Татьяны Булановой.

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ФОТО: РИА Новости
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