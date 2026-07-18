Налоговая заблокировала счета компании Басты
Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», один из учредителей которой - рэпер Баста (Василий Вакуленко). Об этом пишет РИА Новости.
Музыкант владеет 50% «Газгольдер-рекорд», 40% принадлежат Евгению Антимонию, 10% - Денису Крючкову. Основной вид деятельности фирмы - «деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев».
По данным агентства, в начале июля были вынесены два решения о приостановлении операций по счетам организации. Ограничения связаны непредставлением компанией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока предоставления документа.
При этом сам Баста задолжал Федеральной службе по интеллектуальным правам 54 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам.
Ранее налоговая заблокировала банковские счета бизнесмена Валерия Руднева - мужа певицы Татьяны Булановой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Налоговая заблокировала счета компании Басты
- Во Владимире БПЛА попал в квартиру
- Депутат Камнев рассказал, засчитывается ли учеба в пенсионный стаж
- Над Нью-Йорком перехватили самолет малой авиации
- В России ограничили грузоперевозки для эстонских фур
- На Ставрополье 40 человек обратились к медикам после отравления
- Продюсер Мао анонсировал документальный фильм Стивена Сигала о России
- У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Два танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива
- В ВОЗ назвали способы профилактики рака